Слободчуков Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Слободчуков Павел
Мать: Слободчукова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Слободчукова (Каненецкая) Елизавета Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Слободчукова (Каненецкая) Елизавета Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно