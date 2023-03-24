Слободчуков Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободчуков Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слободчуков Павел

Мать: Слободчукова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слободчукова (Каненецкая) Елизавета Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слободчукова (Каненецкая) Елизавета Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слободчукова (Каненецкая) Елизавета Савельевна

Смерть
Неизвестно

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