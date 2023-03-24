Слободчуков Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободчуков Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободчуков Николай Павлович

Мать ребёнка: Слободчукова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слободчукова Ольга

Рождение ребёнка
1922

Сын: Слободчуков Григорий Павлович

Мать ребёнка: Слободчукова Ольга

Смерть
Неизвестно

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