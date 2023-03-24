Слободчуков Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободчуков Николай Павлович
Мать ребёнка: Слободчукова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слободчукова Ольга
Рождение ребёнка
1922
Сын: Слободчуков Григорий Павлович
Мать ребёнка: Слободчукова Ольга
Смерть
Неизвестно