Слободчукова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободчукова Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Слободчуков Григорий Павлович

Отец ребёнка: Слободчуков Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободчуков Николай Павлович

Отец ребёнка: Слободчуков Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слободчуков Павел

Смерть
Неизвестно
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