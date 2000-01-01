Кузьмина Трухина Анастасия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Трухина Анастасия Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1903

Дата смерти

02.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1903

Отец: Трухин Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1928

Сын: Кузьмин Николай Фёдорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.03.1942

Дочь: Высоцких Любовь фёдоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладышева Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.08.1978
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