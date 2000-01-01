Кузьмина Трухина Анастасия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1903
Дата смерти02.08.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1903
Отец: Трухин Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1928
Сын: Кузьмин Николай Фёдорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.03.1942
Дочь: Высоцких Любовь фёдоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладышева Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.08.1978