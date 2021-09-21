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Кузьмин Николай Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1928

Дата смерти

17.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1928

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кузьмина Трухина Анастасия Прокопьевна

Рождение ребёнка
01.01.1956

Сын: Кузьмин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
26.12.1957

Дочь: Дудко Галина Николаевна

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
19.06.1960

Дочь: Банщикова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
18.05.1964

Дочь: Алфёрова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пермякова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Мария Николаевна

Смерть
17.04.1972
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