Кузьмин Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1928
Дата смерти17.04.1972
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1928
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1956
Сын: Кузьмин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
26.12.1957
Дочь: Дудко Галина Николаевна
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
19.06.1960
Дочь: Банщикова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
18.05.1964
Дочь: Алфёрова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пермякова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.1972