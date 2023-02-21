Алфёрова (Кузьмина) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алфёрова (Кузьмина) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1964

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1933 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1964

Отец: Кузьмин Николай Фёдорович

Мать: Кузьмина Мария Николаевна

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