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Кузьмина Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1933

Дата смерти

21.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1956

Сын: Кузьмин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Кузьмин Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
26.12.1957

Дочь: Дудко Галина Николаевна

Отец ребёнка: Кузьмин Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
19.06.1960

Дочь: Банщикова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Кузьмин Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
18.05.1964

Дочь: Алфёрова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Кузьмин Николай Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пермякова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Кузьмин Николай Фёдорович

Смерть
21.09.2021
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