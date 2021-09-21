Кузьмина Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1933
Дата смерти21.09.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1956
Сын: Кузьмин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Кузьмин Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
26.12.1957
Дочь: Дудко Галина Николаевна
Отец ребёнка: Кузьмин Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
19.06.1960
Дочь: Банщикова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Кузьмин Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
18.05.1964
Дочь: Алфёрова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Кузьмин Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пермякова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Кузьмин Николай Фёдорович
Смерть
21.09.2021