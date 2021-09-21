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Банщикова (Кузьмина) Лидия Николаевна
Банщикова (Кузьмина) Лидия Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.06.1960
Пол
Женский
Отец
Кузьмин Николай Фёдорович
1928 г.р.
Мать
Кузьмина Мария Николаевна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1960
Отец:
Кузьмин Николай Фёдорович
Мать:
Кузьмина Мария Николаевна
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