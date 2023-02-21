Кузьмин Маркс Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Маркс Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.01.1913

Пол

Мужской

Отец

189 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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1957 г.р.
1959 г.р.
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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмин Фёдор Егорович

Мать: Кузьмина Трухина Анастасия Прокопьевна

Рождение ребёнка
23.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
13.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
14.01.1957

Сын: Кузьмин Виктор Марксович

Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
28.09.1959

Дочь: Юшина Татьяна Марксовна

Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия Николаевна

Смерть
21.01.1913
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