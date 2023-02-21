Кузьмин Маркс Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.01.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1954
Рождение ребёнка
13.08.1955
Рождение ребёнка
14.01.1957
Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
28.09.1959
Дочь: Юшина Татьяна Марксовна
Мать ребёнка: Кузьмина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
21.01.1913