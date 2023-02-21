Кузьмина Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.03.1913
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1954
Рождение ребёнка
13.08.1955
Рождение ребёнка
14.01.1957
Отец ребёнка: Кузьмин Маркс Фёдорович
Рождение ребёнка
28.09.1959
Дочь: Юшина Татьяна Марксовна
Отец ребёнка: Кузьмин Маркс Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
30.03.1913