Кузьмина Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.03.1913

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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1957 г.р.
1959 г.р.
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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перминов Николай Иович

Мать: Перминова -Парыгина Евдокия

Рождение ребёнка
23.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Маркс Фёдорович

Рождение ребёнка
13.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Маркс Фёдорович

Рождение ребёнка
14.01.1957

Сын: Кузьмин Виктор Марксович

Отец ребёнка: Кузьмин Маркс Фёдорович

Рождение ребёнка
28.09.1959

Дочь: Юшина Татьяна Марксовна

Отец ребёнка: Кузьмин Маркс Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Маркс Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Маркс Фёдорович

Смерть
30.03.1913
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