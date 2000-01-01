Перминова -Парыгина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминова -Парыгина Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Парыгина Коренева Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёдорова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Перминов Николай Иович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перминов Николай Иович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Перминов Николай Иович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Перминов Николай Иович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Перминов Николай Иович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Степан Николаевич

Отец ребёнка: Перминов Николай Иович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Илья Николаевич

Отец ребёнка: Перминов Николай Иович

Смерть
Неизвестно
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