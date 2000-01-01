Перминова -Парыгина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёдорова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Перминов Николай Иович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перминов Николай Иович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перминов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Перминов Николай Иович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Перминов Николай Иович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Перминов Николай Иович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перминов Степан Николаевич
Отец ребёнка: Перминов Николай Иович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Перминов Николай Иович
Смерть
Неизвестно