Фёдорова (Перминова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Перминова) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перминов Николай Иович

Мать: Перминова -Парыгина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дружинина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Фёдоров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий Иванович

Отец ребёнка: Фёдоров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдоров Николай Иванович

Отец ребёнка: Фёдоров Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Иван

Смерть
Неизвестно
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