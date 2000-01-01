Фёдорова (Перминова) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дружинина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Фёдоров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валерий Иванович
Отец ребёнка: Фёдоров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фёдоров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдоров Иван
Смерть
Неизвестно