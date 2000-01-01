Перминов Николай Иович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерминов Николай Иович

Перминов Николай Иович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёдорова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Перминова -Парыгина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Перминова -Парыгина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Илья Николаевич

Мать ребёнка: Перминова -Парыгина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Степан Николаевич

Мать ребёнка: Перминова -Парыгина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Перминова -Парыгина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Перминова -Парыгина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перминова -Парыгина Евдокия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close