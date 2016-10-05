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Кузьмин Виктор Марксович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1957

Дата смерти

05.10.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1956 г.р.

Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1957

Отец: Кузьмин Маркс Фёдорович

Мать: Кузьмина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
11.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
15.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.08.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Светлана Николаевна

Смерть
05.10.2016
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