Кузьмин Виктор Марксович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1957
Дата смерти05.10.2016
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1957
Рождение ребёнка
11.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмина Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
15.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.08.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмина Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.10.2016