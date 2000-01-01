Кузьмина (Юшина) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Юшина) Светлана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.08.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Посев Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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