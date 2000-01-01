Кузьмина (Юшина) Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.08.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Посев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Посев Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности