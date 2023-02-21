Высоцких (Кузьмина) Любовь фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1942
Рождение ребёнка
24.08.1961
Отец ребёнка: Высоцких Павел
Рождение ребёнка
31.07.1963
Дочь: Гафиятуллина Марина Павловна
Отец ребёнка: Высоцких Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прохорова Данилова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Данилов Владимир Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Оксана Владимировна
Отец ребёнка: Данилов Владимир Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно