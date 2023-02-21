Высоцких (Кузьмина) Любовь фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высоцких (Кузьмина) Любовь фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1942

Отец: Кузьмин Фёдор Егорович

Мать: Кузьмина Трухина Анастасия Прокопьевна

Рождение ребёнка
24.08.1961

Сын: Высоцких Вадим Павлович

Отец ребёнка: Высоцких Павел

Рождение ребёнка
31.07.1963

Дочь: Гафиятуллина Марина Павловна

Отец ребёнка: Высоцких Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прохорова Данилова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Данилов Владимир Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Оксана Владимировна

Отец ребёнка: Данилов Владимир Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Владимир Моисеевич

Смерть
Неизвестно