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Высоцких Вадим Павлович
Высоцких Вадим Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.08.1961
Пол
Мужской
Отец
Высоцких Павел
Мать
Высоцких (Кузьмина) Любовь фёдоровна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1961
Отец:
Высоцких Павел
Мать:
Высоцких Любовь фёдоровна
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