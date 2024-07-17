Гладышева (Кузьмина) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сайфулина (Гладышева) Любовь Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладышев Николай Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гладышев Александр
Рождение ребёнка
195
Сын: Гладышев Александр Александрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно