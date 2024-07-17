Гладышева (Кузьмина) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева (Кузьмина) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмин Фёдор Егорович

Мать: Кузьмина Трухина Анастасия Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сайфулина (Гладышева) Любовь Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладышев Николай Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Александр

Рождение ребёнка
195

Сын: Гладышев Александр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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