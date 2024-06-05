Павел Аммалайнен Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Аммалайнен Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аммалайнен Ольга
Рождение ребёнка
28.03.2007
Мать ребёнка: Аммалайнен Ольга
Рождение ребёнка
02.04.2012
Дочь: Аммалайнен Анна Павловна
Мать ребёнка: Аммалайнен Ольга
Смерть
Неизвестно