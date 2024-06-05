Павел Аммалайнен Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Аммалайнен Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аммалайнен Леонид Армасович

Мать: Аммалайнен Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аммалайнен Марк Павлович

Мать ребёнка: Аммалайнен Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аммалайнен Ольга

Рождение ребёнка
28.03.2007

Сын: Аммалайнен Глеб Павлович

Мать ребёнка: Аммалайнен Ольга

Рождение ребёнка
02.04.2012

Дочь: Аммалайнен Анна Павловна

Мать ребёнка: Аммалайнен Ольга

Смерть
Неизвестно

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