Аммалайнен Леонид Армасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аммалайнен Леонид Армасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аммалайнен Илья Леонидович

Мать ребёнка: Аммалайнен Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Аммалайнен Леонидович

Мать ребёнка: Аммалайнен Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аммалайнен Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
29.09.1980

Сын: Аммалайнен Алексей Леонидович

Мать ребёнка: Аммалайнен Наталья Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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