Аммалайнен Леонид Армасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аммалайнен Илья Леонидович
Мать ребёнка: Аммалайнен Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Аммалайнен Леонидович
Мать ребёнка: Аммалайнен Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1980
Сын: Аммалайнен Алексей Леонидович
Мать ребёнка: Аммалайнен Наталья Сергеевна
Смерть
Неизвестно