Аммалайнен Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аммалайнен Наталья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1960

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1960

Отец: Воронов Сергей Васильевич

Мать: Воронова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аммалайнен Илья Леонидович

Отец ребёнка: Аммалайнен Леонид Армасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Аммалайнен Леонидович

Отец ребёнка: Аммалайнен Леонид Армасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аммалайнен Леонид Армасович

Рождение ребёнка
29.09.1980

Сын: Аммалайнен Алексей Леонидович

Отец ребёнка: Аммалайнен Леонид Армасович

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