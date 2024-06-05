Аммалайнен Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аммалайнен Илья Леонидович
Отец ребёнка: Аммалайнен Леонид Армасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Аммалайнен Леонидович
Отец ребёнка: Аммалайнен Леонид Армасович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1980
Сын: Аммалайнен Алексей Леонидович
Отец ребёнка: Аммалайнен Леонид Армасович