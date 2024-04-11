Аммалайнен Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павел Аммалайнен Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.2007
Отец ребёнка: Павел Аммалайнен Леонидович
Рождение ребёнка
02.04.2012
Дочь: Аммалайнен Анна Павловна
Отец ребёнка: Павел Аммалайнен Леонидович