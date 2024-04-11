Аммалайнен Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАммалайнен Ольга

Аммалайнен Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аммалайнен Марк Павлович

Отец ребёнка: Павел Аммалайнен Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Аммалайнен Леонидович

Рождение ребёнка
28.03.2007

Сын: Аммалайнен Глеб Павлович

Отец ребёнка: Павел Аммалайнен Леонидович

Рождение ребёнка
02.04.2012

Дочь: Аммалайнен Анна Павловна

Отец ребёнка: Павел Аммалайнен Леонидович

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