Клементий Иванович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Иванов Иван Филатович
Мать: Иванова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Василий Климентович
Мать ребёнка: Василиса Моисеевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Елена Климентова
Мать ребёнка: Василиса Моисеевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Герасим Климентович
Мать ребёнка: Василиса Моисеевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Федот Климентович
Мать ребёнка: Василиса Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Моисеевна
Смерть
Неизвестно