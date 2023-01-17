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Клементий Иванович

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Место рождения

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Иванов Иван Филатович

Мать: Иванова Марфа Ивановна

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
1819

Сын: Василий Климентович

Мать ребёнка: Василиса Моисеевна

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Елена Климентова

Мать ребёнка: Василиса Моисеевна

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
1827

Сын: Герасим Климентович

Мать ребёнка: Василиса Моисеевна

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Федот Климентович

Мать ребёнка: Василиса Моисеевна

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Моисеевна

Смерть
Неизвестно
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