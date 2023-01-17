Василиса Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Моисеевна

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Место рождения

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
1819

Сын: Василий Климентович

Отец ребёнка: Клементий Иванович

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Елена Климентова

Отец ребёнка: Клементий Иванович

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
1827

Сын: Герасим Климентович

Отец ребёнка: Клементий Иванович

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Федот Климентович

Отец ребёнка: Клементий Иванович

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клементий Иванович

Смерть
Неизвестно
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