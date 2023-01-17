Василиса Моисеевна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Василий Климентович
Отец ребёнка: Клементий Иванович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Елена Климентова
Отец ребёнка: Клементий Иванович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Герасим Климентович
Отец ребёнка: Клементий Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Федот Климентович
Отец ребёнка: Клементий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клементий Иванович
Смерть
Неизвестно