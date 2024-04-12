Ткаченко (Бородаева) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (Бородаева) Мария Григорьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1877

Муж: Ткаченко Николай Кириллович

Рождение ребёнка
25.09.1878

Сын: Ткаченко Иван Николаевич

Отец ребёнка: Ткаченко Николай Кириллович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Ткаченко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Ткаченко Николай Кириллович

Рождение ребёнка
30.07.1882

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Ткаченко Николай Кириллович

Рождение ребёнка
10.07.1884

Сын: Ткаченко Антон Николаевич

Отец ребёнка: Ткаченко Николай Кириллович

Рождение ребёнка
30.01.1886

Дочь: Фекла Николаевна

Отец ребёнка: Ткаченко Николай Кириллович

Рождение ребёнка
12.02.1888

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Ткаченко Николай Кириллович

Рождение ребёнка
12.10.1889

Сын: Ткаченко Яков Николаевич

Отец ребёнка: Ткаченко Николай Кириллович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ткаченко Игнат Николаевич

Отец ребёнка: Ткаченко Николай Кириллович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ивченко Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Ткаченко Николай Кириллович

Смерть
Неизвестно
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