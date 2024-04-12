Ткаченко (Бородаева) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
23.10.1877
Рождение ребёнка
25.09.1878
Отец ребёнка: Ткаченко Николай Кириллович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Ткаченко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Ткаченко Николай Кириллович
Рождение ребёнка
30.07.1882
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Ткаченко Николай Кириллович
Рождение ребёнка
10.07.1884
Сын: Ткаченко Антон Николаевич
Отец ребёнка: Ткаченко Николай Кириллович
Рождение ребёнка
30.01.1886
Дочь: Фекла Николаевна
Отец ребёнка: Ткаченко Николай Кириллович
Рождение ребёнка
12.02.1888
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Ткаченко Николай Кириллович
Рождение ребёнка
12.10.1889
Отец ребёнка: Ткаченко Николай Кириллович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Ткаченко Игнат Николаевич
Отец ребёнка: Ткаченко Николай Кириллович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ивченко Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Ткаченко Николай Кириллович
Смерть
Неизвестно