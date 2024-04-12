Ткаченко Игнат Николаевич
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Бракосочетание
18.02.1918
Рождение ребёнка
03.04.1919
Дочь: Агафия Игнатьевна
Мать ребёнка: Ткаченко Зиновия Яковлевна
Рождение ребёнка
03.04.1919
Дочь: Феодосия Игнатьевна
Мать ребёнка: Ткаченко Зиновия Яковлевна
Рождение ребёнка
30.11.1920
Сын: Ткаченко Анатолий Игнатьевич
Мать ребёнка: Ткаченко Зиновия Яковлевна
Смерть
Неизвестно