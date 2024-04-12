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Ткаченко Игнат Николаевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Ткаченко Николай Кириллович

Мать: Ткаченко Мария Григорьевна

Бракосочетание
18.02.1918

Жена: Ткаченко Зиновия Яковлевна

Рождение ребёнка
03.04.1919

Дочь: Агафия Игнатьевна

Мать ребёнка: Ткаченко Зиновия Яковлевна

Рождение ребёнка
03.04.1919

Дочь: Феодосия Игнатьевна

Мать ребёнка: Ткаченко Зиновия Яковлевна

Рождение ребёнка
30.11.1920

Сын: Ткаченко Анатолий Игнатьевич

Мать ребёнка: Ткаченко Зиновия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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