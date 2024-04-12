Ткаченко (Исикова) Зиновия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Бракосочетание
18.02.1918
Рождение ребёнка
03.04.1919
Дочь: Агафия Игнатьевна
Отец ребёнка: Ткаченко Игнат Николаевич
Рождение ребёнка
03.04.1919
Дочь: Феодосия Игнатьевна
Отец ребёнка: Ткаченко Игнат Николаевич
Рождение ребёнка
30.11.1920
Сын: Ткаченко Анатолий Игнатьевич
Отец ребёнка: Ткаченко Игнат Николаевич
Смерть
Неизвестно