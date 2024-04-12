Ткаченко (Исикова) Зиновия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (Исикова) Зиновия Яковлевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.02.1918

Муж: Ткаченко Игнат Николаевич

Рождение ребёнка
03.04.1919

Дочь: Агафия Игнатьевна

Отец ребёнка: Ткаченко Игнат Николаевич

Рождение ребёнка
03.04.1919

Дочь: Феодосия Игнатьевна

Отец ребёнка: Ткаченко Игнат Николаевич

Рождение ребёнка
30.11.1920

Сын: Ткаченко Анатолий Игнатьевич

Отец ребёнка: Ткаченко Игнат Николаевич

Смерть
Неизвестно
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