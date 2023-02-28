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Игнат Дмитриев

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.12.1844

Дата смерти

03.04.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1844

Отец: Дмитрий Ермолаев

Мать: Акилина (Самуйлова)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.01.1872

Жена: Мария Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Феодосия Игнатова

Мать ребёнка: Мария Васильева

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Андреева

Смерть
03.04.1909
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
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