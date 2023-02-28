Игнат Дмитриев
Место рождения
Дата рождения17.12.1844
Дата смерти03.04.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1844
Отец: Дмитрий Ермолаев
Мать: Акилина (Самуйлова)
Бракосочетание
30.01.1872
Жена: Мария Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Феодосия Игнатова
Мать ребёнка: Мария Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Андреева
Смерть
03.04.1909