Дмитрий Ермолаев
Место рождения
Дата рождения25.04.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1820
Отец: Ермолай Трофимов
Мать: Марфа Иванова
Бракосочетание
22.10.1833
Жена: Акилина (Самуйлова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1835
Сын: Пётр Дмитриев
Мать ребёнка: Акилина (Самуйлова)
Рождение ребёнка
21.01.1839
Дочь: Ксения Дмитриева
Мать ребёнка: Акилина (Самуйлова)
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Стефанида Дмитриева
Мать ребёнка: Акилина (Самуйлова)
Рождение ребёнка
1842
Сын: Лукьян Дмитриев
Мать ребёнка: Акилина (Самуйлова)
Рождение ребёнка
17.12.1844
Сын: Игнат Дмитриев
Мать ребёнка: Акилина (Самуйлова)
Рождение ребёнка
25.04.1847
Сын: Семён Дмитриев
Мать ребёнка: Акилина (Самуйлова)
Рождение ребёнка
28.07.1850
Дочь: Евдокия Дмитриева
Мать ребёнка: Акилина (Самуйлова)
Рождение ребёнка
?.06.1854
Сын: Елисей Дмитриев
Мать ребёнка: Акилина (Самуйлова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Фёдорова
Смерть
Неизвестно