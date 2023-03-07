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Дмитрий Ермолаев

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

25.04.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1820

Отец: Ермолай Трофимов

Мать: Марфа Иванова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.10.1833

Жена: Акилина (Самуйлова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1835

Сын: Пётр Дмитриев

Мать ребёнка: Акилина (Самуйлова)

Рождение ребёнка
21.01.1839

Дочь: Ксения Дмитриева

Мать ребёнка: Акилина (Самуйлова)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Стефанида Дмитриева

Мать ребёнка: Акилина (Самуйлова)

Рождение ребёнка
1842

Сын: Лукьян Дмитриев

Мать ребёнка: Акилина (Самуйлова)

Рождение ребёнка
17.12.1844

Сын: Игнат Дмитриев

Мать ребёнка: Акилина (Самуйлова)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1847

Сын: Семён Дмитриев

Мать ребёнка: Акилина (Самуйлова)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1850

Дочь: Евдокия Дмитриева

Мать ребёнка: Акилина (Самуйлова)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.06.1854

Сын: Елисей Дмитриев

Мать ребёнка: Акилина (Самуйлова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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