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Марфа Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

04.10.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Дмитрий ст

Отец ребёнка: Ермолай Трофимов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1799

Дочь: Лукия Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Трофимов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1799

Сын: Даниил Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Трофимов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1801

Сын: Кирилл Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Трофимов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1806

Сын: Архип Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Трофимов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1807

Сын: Яков Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Трофимов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.05.1808

Муж: Василий ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
04.10.1808
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: горячка
Рождение ребёнка
25.04.1820

Сын: Дмитрий Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Трофимов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
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