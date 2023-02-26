Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти04.10.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Дмитрий ст
Отец ребёнка: Ермолай Трофимов
Рождение ребёнка
11.12.1799
Дочь: Лукия Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Трофимов
Рождение ребёнка
11.12.1799
Сын: Даниил Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Трофимов
Рождение ребёнка
09.06.1801
Сын: Кирилл Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Трофимов
Рождение ребёнка
18.02.1806
Сын: Архип Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Трофимов
Рождение ребёнка
13.10.1807
Сын: Яков Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Трофимов
Бракосочетание
20.05.1808
Муж: Василий ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
04.10.1808
Причина смерти: горячка
Рождение ребёнка
25.04.1820
Сын: Дмитрий Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Трофимов