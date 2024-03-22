Мария Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Бракосочетание
30.01.1872
Муж: Игнат Дмитриев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Феодосия Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Дмитриев
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно