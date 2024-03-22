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Мария Васильева

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1872

Муж: Игнат Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Феодосия Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Дмитриев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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