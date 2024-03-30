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Русанов Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Около 1956

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Русанов Василий Гаврилович

Мать: Русанова Федосья Абрамовна

Рождение ребёнка
29.06.1912

Сын: Русанов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Русанова Анна Афанасьевна

Россия, Удмуртия, Воткинск, д. Метляки
Рождение ребёнка
12.10.1918

Сын: Русанов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Русанова Анна Афанасьевна

Россия, Воткинск, д. Метляки
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Русанов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Русанова Анна Афанасьевна

Россия, Удмуртия, Воткинск
Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Данилова Раиса Сергеевна

Мать ребёнка: Русанова Анна Афанасьевна

Россия, Удмуртия, Воткинск
Смерть
Около 1956
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