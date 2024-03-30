Русанова Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русанова Анна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1912

Сын: Русанов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Русанов Сергей Васильевич

Россия, Удмуртия, Воткинск, д. Метляки
Рождение ребёнка
12.10.1918

Сын: Русанов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Русанов Сергей Васильевич

Россия, Воткинск, д. Метляки
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Русанов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Русанов Сергей Васильевич

Россия, Удмуртия, Воткинск
Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Данилова Раиса Сергеевна

Отец ребёнка: Русанов Сергей Васильевич

Россия, Удмуртия, Воткинск
Смерть
Неизвестно
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