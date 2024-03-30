Русанова Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.06.1912
Сын: Русанов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Русанов Сергей Васильевич
Россия, Удмуртия, Воткинск, д. Метляки
Рождение ребёнка
12.10.1918
Отец ребёнка: Русанов Сергей Васильевич
Россия, Воткинск, д. Метляки
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Русанов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Русанов Сергей Васильевич
Россия, Удмуртия, Воткинск
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Данилова Раиса Сергеевна
Отец ребёнка: Русанов Сергей Васильевич
Россия, Удмуртия, Воткинск
Смерть
Неизвестно