Русанов Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русанов Михаил Сергеевич

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Место рождения

Россия, Воткинск, д. Метляки

Дата рождения

12.10.1918

Дата смерти

29.09.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1918

Отец: Русанов Сергей Васильевич

Мать: Русанова Анна Афанасьевна

Россия, Воткинск, д. Метляки
Рождение ребёнка
14.01.1947

Дочь: Петрова Людмила

Мать ребёнка: Русанова Евдокия Павловна

Россия
Рождение ребёнка
11.11.1948

Дочь: Потапахина Галина

Мать ребёнка: Русанова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
25.01.1950

Дочь: Зубкова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Русанова Евдокия Павловна

Россия
Рождение ребёнка
28.06.1951

Сын: Русанов Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Русанова Евдокия Павловна

Россия
Рождение ребёнка
05.08.1953

Дочь: Клишина Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Русанова Евдокия Павловна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русанова Евдокия Павловна

Россия, Тайга
Смерть
29.09.1989
Россия
Причина смерти: рак легкого
Похороны
Неизвестно
Тайга
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