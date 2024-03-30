Русанов Михаил Сергеевич
Место рожденияРоссия, Воткинск, д. Метляки
Дата рождения12.10.1918
Дата смерти29.09.1989
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1918
Россия, Воткинск, д. Метляки
Рождение ребёнка
14.01.1947
Дочь: Петрова Людмила
Мать ребёнка: Русанова Евдокия Павловна
Россия
Рождение ребёнка
11.11.1948
Дочь: Потапахина Галина
Мать ребёнка: Русанова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
25.01.1950
Дочь: Зубкова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Русанова Евдокия Павловна
Россия
Рождение ребёнка
28.06.1951
Сын: Русанов Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Русанова Евдокия Павловна
Россия
Рождение ребёнка
05.08.1953
Дочь: Клишина Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Русанова Евдокия Павловна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Россия, Тайга
Смерть
29.09.1989
Россия
Причина смерти: рак легкого
Похороны
Неизвестно
Тайга