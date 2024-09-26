Смирнов Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Григорий Васильевич

Смирнов Григорий Васильевич

Место рождения

Село Михайловка, Казахский уезд, Елизаветпольская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1880

Дата смерти

?.02.1956

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Смирнов Василий Павлович

Мать: Смирнова Феодосья Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов На Проверке, Был Ли Такой Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Смирнова (Савельева) Татьяна Евтеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Савельева) Татьяна Евтеевна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Баландина (Смирнова) Анна (Нюра) Григорьевна

Мать ребёнка: Смирнова (Савельева) Татьяна Евтеевна

Ольшанка, Целинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Смирнов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Смирнова (Савельева) Татьяна Евтеевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Смирнов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Смирнова (Савельева) Татьяна Евтеевна

Ольшанка, Целинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Смирнова) Галина (Гашка) Григорьевна

Мать ребёнка: Смирнова (Савельева) Татьяна Евтеевна

Ольшанка, Целинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
?.02.1956
Ольшанка, Целинский муниципальный район, Ростовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.