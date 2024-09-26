Смирнов Григорий Васильевич
Место рожденияСело Михайловка, Казахский уезд, Елизаветпольская губерния, Российская Империя
Дата рождения1880
Дата смерти?.02.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Баландина (Смирнова) Анна (Нюра) Григорьевна
Мать ребёнка: Смирнова (Савельева) Татьяна Евтеевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Смирнов Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Смирнова (Савельева) Татьяна Евтеевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Смирнов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Смирнова (Савельева) Татьяна Евтеевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Смирнова) Галина (Гашка) Григорьевна
Мать ребёнка: Смирнова (Савельева) Татьяна Евтеевна
Смерть
?.02.1956