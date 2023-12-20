Смирнова (Савельева) Татьяна Евтеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Савельев Babashoff Евтей Гурьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Баландина Анна (Нюра) Григорьевна
Отец ребёнка: Смирнов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Смирнов Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Смирнов Григорий Васильевич
Турция, Карская область, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
1926
Сын: Смирнов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Смирнов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Галина (Гашка) Григорьевна
Отец ребёнка: Смирнов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968