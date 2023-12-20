Смирнова (Савельева) Татьяна Евтеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Савельева) Татьяна Евтеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Савельев Babashoff Евтей Гурьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Баландина Анна (Нюра) Григорьевна

Отец ребёнка: Смирнов Григорий Васильевич

Ольшанка, Целинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Смирнов Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Смирнов Григорий Васильевич

Турция, Карская область, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
1926

Сын: Смирнов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Смирнов Григорий Васильевич

Ольшанка, Целинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Галина (Гашка) Григорьевна

Отец ребёнка: Смирнов Григорий Васильевич

Ольшанка, Целинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов На Проверке, Был Ли Такой Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Смирнов Григорий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Григорий Васильевич

Смерть
1968
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