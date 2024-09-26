Смирнова Феодосья Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиОколо 1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1871
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Смирнов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Самарина (Смирнова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Портнова (Смирнова) Агафья (Ганя) Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Юнкина (Смирнова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Смерть
Около 1893