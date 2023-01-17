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Агриппина Козминична

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Место рождения

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1723

Дата смерти

1774

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Козма Иванович

Мать: не указана

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
09.06.1743

Муж: Марк Константинович

Иоанн Милостивый, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1744

Дочь: Мавра Марковна

Отец ребёнка: Марк Константинович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Пелагия Марковна

Отец ребёнка: Марк Константинович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Евдокия Марковна

Отец ребёнка: Марк Константинович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Герасим Маркович

Отец ребёнка: Марк Константинович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анна Марковна

Отец ребёнка: Марк Константинович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1774
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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