Агриппина Козминична
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти1774
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Козма Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.06.1743
Муж: Марк Константинович
Иоанн Милостивый, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1744
Дочь: Мавра Марковна
Отец ребёнка: Марк Константинович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Пелагия Марковна
Отец ребёнка: Марк Константинович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Евдокия Марковна
Отец ребёнка: Марк Константинович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Герасим Маркович
Отец ребёнка: Марк Константинович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анна Марковна
Отец ребёнка: Марк Константинович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1774