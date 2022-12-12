Евдокия Марковна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Марк Константинович
Мать: Агриппина Козминична
Рождение ребёнка
1772
Сын: Василий Семенович
Отец ребёнка: Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Петр Семенович
Отец ребёнка: Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Петр Семенович
Отец ребёнка: Семен Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно