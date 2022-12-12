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Евдокия Марковна

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Место рождения

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Марк Константинович

Мать: Агриппина Козминична

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Василий Семенович

Отец ребёнка: Семен Михайлович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1775

Сын: Петр Семенович

Отец ребёнка: Семен Михайлович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1777

Сын: Петр Семенович

Отец ребёнка: Семен Михайлович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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