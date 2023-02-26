Анисим Семёнов
Место рожденияд.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Наталия Анисимова
Мать ребёнка: Агафия Яковлева
Рождение ребёнка
До 1793
Дочь: Пелагия ст
Мать ребёнка: Агафия Яковлева
Рождение ребёнка
30.09.1794
Дочь: Устина Анисимова
Мать ребёнка: Агафия Яковлева
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1796
Сын: Иван Анисимов
Мать ребёнка: Агафия Яковлева
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1798
Дочь: Агафия ст
Мать ребёнка: Агафия Яковлева
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1800
Дочь: Агафия Анисимова
Мать ребёнка: Агафия Яковлева
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1801
Дочь: Пелагия Анисимова
Мать ребёнка: Агафия Яковлева
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1807
Дочь: Марина Анисимова
Мать ребёнка: Екатерина Владимирова
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Владимирова
Смерть
Неизвестно