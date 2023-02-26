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Анисим Семёнов

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Место рождения

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1772

Отец: ?

Мать: ?

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Наталия Анисимова

Мать ребёнка: Агафия Яковлева

Рождение ребёнка
До 1793

Дочь: Пелагия ст

Мать ребёнка: Агафия Яковлева

Рождение ребёнка
30.09.1794

Дочь: Устина Анисимова

Мать ребёнка: Агафия Яковлева

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1796

Сын: Иван Анисимов

Мать ребёнка: Агафия Яковлева

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1798

Дочь: Агафия ст

Мать ребёнка: Агафия Яковлева

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1800

Дочь: Агафия Анисимова

Мать ребёнка: Агафия Яковлева

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1801

Дочь: Пелагия Анисимова

Мать ребёнка: Агафия Яковлева

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1807

Дочь: Марина Анисимова

Мать ребёнка: Екатерина Владимирова

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Владимирова

Смерть
Неизвестно
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