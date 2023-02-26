Агафия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Наталия Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Семёнов
Рождение ребёнка
До 1793
Дочь: Пелагия ст
Отец ребёнка: Анисим Семёнов
Рождение ребёнка
30.09.1794
Дочь: Устина Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Семёнов
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1796
Сын: Иван Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Семёнов
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1798
Дочь: Агафия ст
Отец ребёнка: Анисим Семёнов
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1800
Дочь: Агафия Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Семёнов
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1801
Дочь: Пелагия Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Семёнов
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно