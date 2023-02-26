Агафия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафия Яковлева

Агафия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Наталия Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Семёнов

Рождение ребёнка
До 1793

Дочь: Пелагия ст

Отец ребёнка: Анисим Семёнов

Рождение ребёнка
30.09.1794

Дочь: Устина Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Семёнов

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1796

Сын: Иван Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Семёнов

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1798

Дочь: Агафия ст

Отец ребёнка: Анисим Семёнов

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1800

Дочь: Агафия Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Семёнов

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1801

Дочь: Пелагия Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Семёнов

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно