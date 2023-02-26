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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1772
Сын: Анисим Семёнов
Отец ребёнка: ?
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Еремей Семёнов
Отец ребёнка: ?
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1776
Сын: Никита Семёнов
Отец ребёнка: ?
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.