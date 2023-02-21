Копылова (Фурсова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фурсов Иван Васильевич
Мать: Фурсова Серафима
Рождение ребёнка
Около 1954
Сын: Копылов Виктор Яковлиевич
Отец ребёнка: Копылов Яков Семенович
Развод
Неизвестно
Муж: Пушнин Павел Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушнин Александр Павлович
Отец ребёнка: Пушнин Павел Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пушнин Павел Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов Алексей Яковлиевич
Отец ребёнка: Копылов Яков Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно