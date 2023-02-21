Копылова (Фурсова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Фурсова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фурсов Иван Васильевич

Мать: Фурсова Серафима

Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Копылов Виктор Яковлиевич

Отец ребёнка: Копылов Яков Семенович

Развод
Неизвестно

Муж: Пушнин Павел Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушнин Александр Павлович

Отец ребёнка: Пушнин Павел Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушнин Павел Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Алексей Яковлиевич

Отец ребёнка: Копылов Яков Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Яков Семенович

Смерть
Неизвестно
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