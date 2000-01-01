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Копылов Виктор Яковлиевич
Копылов Виктор Яковлиевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1954
Пол
Мужской
Отец
Копылов Яков Семенович
Мать
Копылова (Фурсова) Анна Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1954
Отец:
Копылов Яков Семенович
Мать:
Копылова Анна Ивановна
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