Пушнин Павел Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушнин Павел Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Копылова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушнин Александр Павлович

Мать ребёнка: Копылова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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