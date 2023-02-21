Фурсова Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова Серафима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1924

Дочь: Селезнева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Швецова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Фурсов Василий Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Фурсов Александр Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1944

Дочь: Тарасова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копылова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фокина Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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