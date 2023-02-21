Фурсова Серафима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1924
Дочь: Селезнева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Швецова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1937
Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Фурсов Александр Иванович
Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1944
Дочь: Тарасова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копылова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фокина Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно