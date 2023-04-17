Мартынюк Кондратий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынюк Кондратий Никитич

Место рождения

Царство Польское, Бельский уезд, гмина Костеневичи, деревня Большая Дубровица

Дата рождения

1872

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Мартынюк Никита

Мать: Александра

Царство Польское, Бельский уезд, гмина Костеневичи, деревня Большая Дубровица
Рождение ребёнка
1905

Сын: Мартынюк Алексей Кондратьевич

Мать ребёнка: Мартынюк Евдокия Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1934
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское
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