Мартынюк Кондратий Никитич
Место рожденияЦарство Польское, Бельский уезд, гмина Костеневичи, деревня Большая Дубровица
Дата рождения1872
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Мартынюк Никита
Мать: Александра
Царство Польское, Бельский уезд, гмина Костеневичи, деревня Большая Дубровица
Рождение ребёнка
1905
Сын: Мартынюк Алексей Кондратьевич
Мать ребёнка: Мартынюк Евдокия Сергеевна
Смерть
1934
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское