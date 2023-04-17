Мартынюк Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынюк Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

23.02.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Мартынюк Андрей

Мать: Неизвестная

Рождение ребёнка
1872

Сын: Мартынюк Кондратий Никитич

Мать ребёнка: Александра

Царство Польское, Бельский уезд, гмина Костеневичи, деревня Большая Дубровица
Смерть
23.02.1891
Царство Польское, Бельский уезд, гмина Костеневичи, деревня Большая Дубровица
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