Мартынюк Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти23.02.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Мартынюк Андрей
Мать: Неизвестная
Рождение ребёнка
1872
Сын: Мартынюк Кондратий Никитич
Мать ребёнка: Александра
Царство Польское, Бельский уезд, гмина Костеневичи, деревня Большая Дубровица
Смерть
23.02.1891
Царство Польское, Бельский уезд, гмина Костеневичи, деревня Большая Дубровица