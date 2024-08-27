Бауман (Мецгер) Аделаида Амалия Августовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мецгер Август Иванович
Мать: Мецгер Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1854 ст.
Сын: Бауман Карл (Август Эдуард) Александрович
Отец ребёнка: Бауман Александр Георг Карлович
Коротояк, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.06.1856 ст.
Дочь: Бурманович (Бауман) Астольда Мария Матильда Александровна
Отец ребёнка: Бауман Александр Георг Карлович
Рождение ребёнка
19.04.1857 ст.
Сын: Бауман Эдгар (Рудольф Эмиль) Александрович
Отец ребёнка: Бауман Александр Георг Карлович
Рождение ребёнка
24.11.1858 ст.
Рождение ребёнка
20.10.1861 ст.
Рождение ребёнка
13.09.1864 ст.
Дочь: Одинцова (Бауман) Эмилия (Тереза) Александровна
Отец ребёнка: Бауман Александр Георг Карлович
Рождение ребёнка
03.09.1867 ст.
Сын: Бауман Александр (Людвиг) Александрович
Отец ребёнка: Бауман Александр Георг Карлович
Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно