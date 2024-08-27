Бауман (Мецгер) Аделаида Амалия Августовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бауман (Мецгер) Аделаида Амалия Августовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1790 г.р.

Мать

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мецгер Август Иванович

Мать: Мецгер Дарья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бауман Александр Георг Карлович

Рождение ребёнка
07.12.1854 ст.

Сын: Бауман Карл (Август Эдуард) Александрович

Отец ребёнка: Бауман Александр Георг Карлович

Коротояк, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.06.1856 ст.

Дочь: Бурманович (Бауман) Астольда Мария Матильда Александровна

Отец ребёнка: Бауман Александр Георг Карлович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.04.1857 ст.

Сын: Бауман Эдгар (Рудольф Эмиль) Александрович

Отец ребёнка: Бауман Александр Георг Карлович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.11.1858 ст.

Сын: Бауман Рудольф (Август Константин) Александрович

Отец ребёнка: Бауман Александр Георг Карлович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.10.1861 ст.

Дочь: Прачек (Бауман) Матильда Мария София Александровна

Отец ребёнка: Бауман Александр Георг Карлович

Рождение ребёнка
13.09.1864 ст.

Дочь: Одинцова (Бауман) Эмилия (Тереза) Александровна

Отец ребёнка: Бауман Александр Георг Карлович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.09.1867 ст.

Сын: Бауман Александр (Людвиг) Александрович

Отец ребёнка: Бауман Александр Георг Карлович

Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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