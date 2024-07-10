Мецгер Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муромцева (Мецгер) Оттилия Августовна
Отец ребёнка: Мецгер Август Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бауман (Мецгер) Аделаида Амалия Августовна
Отец ребёнка: Мецгер Август Иванович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Моравская (Мецгер) Матильда Августовна
Отец ребёнка: Мецгер Август Иванович
Смерть
Неизвестно