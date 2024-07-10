Мецгер Дарья Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мецгер Дарья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муромцева (Мецгер) Оттилия Августовна

Отец ребёнка: Мецгер Август Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мецгер Август Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бауман (Мецгер) Аделаида Амалия Августовна

Отец ребёнка: Мецгер Август Иванович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Моравская (Мецгер) Матильда Августовна

Отец ребёнка: Мецгер Август Иванович

Смерть
Неизвестно

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